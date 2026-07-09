Коли відстрочка та бронювання втрачають чинність: адвокатка пояснила ключові підстави

Мобілізація. / © ТСН.ua

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Деякі українці можуть втратити відстрочку від мобілізації без додаткових рішень. Після оновлення інформації в державних реєстрах вона в окремих випадках автоматично анулюється через застосунок «Резерв+».

Про це розповіла адвокатка Тетяна Лебєдєва у коментарі «РБК-Україна».

Адвокатка пояснила, що зараз більшість відстрочок оформлюються автоматично через «Резерв+». Втім, якщо людина втрачає законні підстави для її отримання, то система самостійно скасовує відстрочку.

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Автоматичне скасування відбувається у кількох випадках:

зміна сімейних обставин

За словами спеціалістки, якщо відстрочку було надано багатодітному батькові, то вона анулюється у день, коли старшій дитині виповнюється 18 років. Аналогічно право втрачається у разі розлучення з дружиною, яка має інвалідність.

завершення навчання

Відстрочка для студентів діє лише на період навчання. Якщо ж його відраховують чи термін навчання завершується, наприклад, 30 червня, то вже від 1 липня після оновлення даних у «Резерв+» відстрочку автоматично скасують.

Догляд за рідними

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Якщо відстрочку надано через догляд за батьками, то вона діє протягом терміну, на який було видано відповідний акт. Адвокатка пояснює, що зазвичай йдеться про один рік.

Водночас у разі смерті людини, за якою здійснювався догляд, інформація поки що не оновлюється в державних реєстрах автоматично. Через це система «Резерв+» не скасовує таку відстрочку одразу.

Зникає бронювання

Бронювання працівників підприємств також не скасовується автоматично. Воно втрачає чинність після того, як підприємство позбавляється статусу критично важливого або працівник звільняється, а роботодавець повідомляє про це ТЦК та СП.

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Нагадаємо, юрист Володимир Романчук пояснив, що в Україні нові правила бронювання не забирають у підприємств статус критичності одразу. Щоб і надалі бронювати працівників, компанії мають підтвердити, що вони відповідають уже новим вимогам.

Нові критерії визначення критично важливих підприємств стосуватимуться близько 20% компаній. Їм треба підтвердити статус критичності до 10 серпня. Перехідний період триватиме до 1 вересня — чинне бронювання зберігається, автоматично його ніхто не скасовує

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