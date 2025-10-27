ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
1 хв

Коли відступлять дощі та налагодиться погода: прогноз синоптикині

У кінці жовтня дощі вщухнуть та буде відносно тепло.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
В Україні ще буде тепло

В Україні ще буде тепло / © Pixabay

Початок нового тижня в Україні буде прохолодним і дощовим. Водночас уже від четверга, 30 жовтня, очікується потепління та прояснення в більшості областей. А наприкінці тижня українців очікує комфортніша погода.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«27 жовтня, у понеділок, дощі пройдуть у центральних областях (крім Вінницької), на півдні, сході та Сумщині. У цих регіонах також прогнозується сильний південно-східний вітер», — написала вона.

На заході, півночі та у Вінницькій області опади малоймовірні. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +7…12°C. На півдні та південному сході буде тепліше — до +16°C.

«Перша половина тижня залишатиметься прохолодною, однак від четверга в більшості регіонів країни прогнозується підвищення температури та зменшення кількості опадів», — додала Діденко.

Нагадаємо, цього року жовтень більшості областей України розпочався з нестійкої погоди: сильно коливалася температура, а місцями опади у кілька разів перевищили місячну норму. Далі на українців чекає суттєве похолодання із заморозками.

Дата публікації
Кількість переглядів
166
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie