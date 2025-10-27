Коли відступлять дощі та налагодиться погода: прогноз синоптикині

В Україні ще буде тепло / © Pixabay

Початок нового тижня в Україні буде прохолодним і дощовим. Водночас уже від четверга, 30 жовтня, очікується потепління та прояснення в більшості областей. А наприкінці тижня українців очікує комфортніша погода.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«27 жовтня, у понеділок, дощі пройдуть у центральних областях (крім Вінницької), на півдні, сході та Сумщині. У цих регіонах також прогнозується сильний південно-східний вітер», — написала вона.

На заході, півночі та у Вінницькій області опади малоймовірні. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +7…12°C. На півдні та південному сході буде тепліше — до +16°C.

«Перша половина тижня залишатиметься прохолодною, однак від четверга в більшості регіонів країни прогнозується підвищення температури та зменшення кількості опадів», — додала Діденко.

Нагадаємо, цього року жовтень більшості областей України розпочався з нестійкої погоди: сильно коливалася температура, а місцями опади у кілька разів перевищили місячну норму. Далі на українців чекає суттєве похолодання із заморозками.