Коли відступить спека: названо дати довгоочікуваного похолодання в Україні

Спека затримається: коли температура в країні нарешті піде на спад / © ТСН.ua

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Україну накрила потужна хвиля спеки, яка досягне свого піку в останній день місяця.

Якою буде погода найближчими днями і коли спека піде на спад, розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

На Заході збережеться пекельна спека

За її словами, червень завершиться високою температурою повітря. У західних областях збережеться надзвичайна спека. Температура повітря сягатиме +33+38 градусів.

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Погода в інших регіонах

На півночі +30+34, на Сумщині свіжіше, +27+29 градусів.

у центральних областях +30+35 градусів.

у східних областях +26+29 градусів.

у південній частині +30+35 градусів.

Де пройдуть дощі

Діденко розповідає, що дощі з грозами завтра, 30 червня, ймовірні вночі в центральних областях. У вівторок ввечері дощі пройдуть на крайньому заході України.

Натомість, більша частина території України належатиме завтра сухій погоді.

«Вже сьогодні, 29 червня, ввечері грозові дощі, подекуди із сильнішими короткими зливами та шквалом, очікуються на півночі, заході та подекуди в центральній частині», — додала Наталія Діденко.

Погода у Києві

За словами синоптикині, у Києві також сьогодні ввечері очікується дощ із грозою та шквалистим вітром під час грози. Завтра, 30 червня, у столиці без опадів та спекотно, до +34 градусів.

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Коли спека спаде

«Спека ще потриває, послаблення її передбачається 2 липня в західних областях, а 3-4 липня — на решті території України», — підсумувала Діденко.

Нагадаємо, у КОВА попередили, що у найближчі години та до кінця сьогоднішньої доби 29 червня на території Київської області очікуються сильні грози.

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