ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
946
Час на прочитання
2 хв

Коли війна в Україні закінчиться: командир "Ахіллесу" назвав ймовірний рік

На тлі фінансово-економічної кризи, яка настає в РФ, армія держави-агресорки упродовж 2026 року намагатиметься досягти успіхів на полі бою.

Автор публікації
Богдан Скаврон
Війна в Україні

Війна в Україні

Передумови для завершення війни в Україні можуть з’явитися в другій половині 2027 року. До кінця цього року можуть відбутися найбільш жорсткі бої на лінії фронту.

Таке припущення зробив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко в ефірі «Армія Медіа».

Він наголосив, що Україні важливо вистояти упродовж найважчих часів, щоб укласти мирну угоду на вигідних умовах.

«У нас є потенціал для того, щоб вистояти. І коли ми вистоїмо, тоді буде підписано мирну угоду на тих умовах, які дозволять нам зберегти державність, зробити країну процвітаючою», — сказав командир «Ахіллесу».

Федоренко зазначив, що диктаторська влада Путіна вже хитається і «він не безсмертний».

За його словами, на тлі фінансово-економічної кризи, яка настає в РФ, армія держави-агресорки ще упродовж цього року намагатиметься досягти успіхів на полі бою.

«2026 — це рік фінальних, найбільш жорстких битв, які будуть розгортатися в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, та Харківській областях. 2027 рік, перша половина, почнеться спадання інтенсивності ведення бойових дій», — спрогнозував Федоренко.

Після цього, на його думку, з’являться передумови для завершення війни, а в перспективі — можливість в політико-дипломатичний спосіб повернути ті території, які є нашими за визначенням.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше повідомив, що Сили оборони України утримують визначені рубежі, знищують ворога, поступово просуваються вперед, ведуть бої за звільнення населених пунктів.

Дата публікації
Кількість переглядів
946
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie