Коли війна в Україні закінчиться: командир "Ахіллесу" назвав ймовірний рік

Війна в Україні / © ТСН.ua

Реклама

Передумови для завершення війни в Україні можуть з’явитися в другій половині 2027 року. До кінця цього року можуть відбутися найбільш жорсткі бої на лінії фронту.

Таке припущення зробив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко в ефірі «Армія Медіа».

Він наголосив, що Україні важливо вистояти упродовж найважчих часів, щоб укласти мирну угоду на вигідних умовах.

Реклама

«У нас є потенціал для того, щоб вистояти. І коли ми вистоїмо, тоді буде підписано мирну угоду на тих умовах, які дозволять нам зберегти державність, зробити країну процвітаючою», — сказав командир «Ахіллесу».

Федоренко зазначив, що диктаторська влада Путіна вже хитається і «він не безсмертний».

За його словами, на тлі фінансово-економічної кризи, яка настає в РФ, армія держави-агресорки ще упродовж цього року намагатиметься досягти успіхів на полі бою.

«2026 — це рік фінальних, найбільш жорстких битв, які будуть розгортатися в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, та Харківській областях. 2027 рік, перша половина, почнеться спадання інтенсивності ведення бойових дій», — спрогнозував Федоренко.

Реклама

Після цього, на його думку, з’являться передумови для завершення війни, а в перспективі — можливість в політико-дипломатичний спосіб повернути ті території, які є нашими за визначенням.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше повідомив, що Сили оборони України утримують визначені рубежі, знищують ворога, поступово просуваються вперед, ведуть бої за звільнення населених пунктів.