Коли військовослужбовці можуть отримати «оздоровчі»

Військовослужбовці ЗСУ мають право на щорічну грошову допомогу для оздоровлення. Вона становить розмір місячного грошового забезпечення.

Про це нагадали у Міністерстві оборони України.

Право на допомогу виникає одночасно з правом на щорічну основну відпустку. Тривалість відпустки в перший рік служби обчислюється пропорційно — 1/12 за кожний повний місяць служби до кінця року. Таким чином, вже після першого повного місяця служби військові можуть скористатися відпусткою та отримати допомогу для оздоровлення.

«Закон передбачає, що одночасно на відпустці не може бути більше, ніж 30% особового складу певної категорії підрозділу. Також можуть існувати інші об’єктивні причини відмови, наприклад, затверджений графік відпусток», — додали у відомстві.

Грошова допомога виплачується як у разі вибуття військових у відпустку повної або часткової тривалості, так і без відпустки — за рапортом військовослужбовця та на підставі наказу командира або вищого командира з зазначенням суми допомоги.

Раніше повідомлялося, що в Україні УБД мають гарантоване законом право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю до двох тижнів. Більше про це читайте у новині.