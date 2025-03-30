Коли військовозобовʼязаним можуть заблокувати банківські рахунки: адвокат перерахував причини

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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Ухилянтам можуть заблокувати банківські рахунки тоді, коли ТЦК видає виконавче провадження за порушення правил військового обліку

Про уе розповів адвокат Олег Мицик, передає «Еспресо».

Юрист зауважив, що в законі про мобілізацію немає спеціальної норми про блокування банківських карток. Таке рішення може втілюватись через виконавче провадження.

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«Тобто, коли військовозобовʼязаний громадянин проґавив не тільки повістку, а й постанову ТЦК, яка може прийти на поштове відділення. Після цього вони приходять до адвоката й розповідають небилиці про те, що не проживають там. Потім виявляється, що їм двічі приходили такі постанови. Тобто, процедуру виконали. Перспектив скасувати це рішення в суді немає», — каже Мицик.

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За словами адвоката, якщо особі ТЦК, який наклав стягнення, не вислав його, то це можна оскаржувати.

«Втім, ми маємо розуміти, що є 17 тисяч грн — нижня межа, 25 тисяч грн верхня межа й подвійний розмір у виконавчому впровадженні», — каже Мицик.

Він нагадав, що 13 березня був ухвалений новий закон, який поки що не підписаний президентом.

«За цим законом дозволяється визнати порушення і отримати 17 тисяч грн, негайно сплатити половину від 25 тисяч грн, або після надходження провадження теж половину від 25 тисяч грн, уникаючи блокування рахунків», — каже юрист.

Раніше ми писали, скільком ухилянтам в Україні заблокували рахунки.

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