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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1079
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Коли водії можуть не зважати на обмеження швидкості: пояснення патрульного

Ліміт швидкості скасовують в’їзди в населені пункти, які позначені відповідною табличкою.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
обмеження швидкості

Обмеження швидкості / © maximum.fm

Дорожні знаки для обмеження швидкості часто встановлюють без додаткових вказівників, які регламентують його дію.

У коментарі сайту SUV News патрульний поліцейський пояснив, коли на обмеження швидкості водії можуть перестати зважати.

Він наголосив, що скасовує дію дорожнього знака 3.29 знак 3.30 «Кінець зони обмеження». Однак існують ще деякі варіанти.

Зокрема ліміт швидкості скасовують в’їзди в населені пункти, що позначені табличкою 5.49. Тут уже можна їхати зі швидкістю 50 км/год.

Окрім того, дія обмеження швидкості скасовується після проїзду перехресть. При цьому заїзди на АЗС, парковки та двори перехрестями не вважаються.

Не впливають на швидкісні ліміти пішохідні переходи.

Якщо ж знак про обмеження швидкості супроводжується табличкою, на якій вказано відстань («3 км», «1 км» тощо), то водіям потрібно дотримуватися цієї вимоги саме на такій відстані.

До слова, перевищення гранично допустимої швидкості на понад 20 км/год загрожує штрафом у 340 гривень, а на понад 50 км/год - до 1 700 гривень.

Нагадаємо, в Україні ігнорування штрафів за порушення правил дорожнього руху може мати набагато серйозніші наслідки, ніж здається на перший погляд.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1079
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