Коли вимкнуть світло 24 листопада: оприлюднені графіки для регіонів України

Відключення світла в Україні

В Україні у понеділок, 24 листопада, запроваджуватимуть погодинні графіки відключень світла по всій території країни. Єдина причина відключень — збройна агресія РФ проти України.

Про це повідомляє ДТЕК.

Київська область

Графік погодинних відключень електроенергії на 24 листопада.

Графік відключення світла в Києві 24 листопада / © ДТЕК / © ДТЕК

Рівненська область

Погодинні відключення на 24 листопада

Графік відключення світла на Рівненщині 24 листопада / © ДТЕК / © ДТЕК

Львівська область

Графік відключень електроенергії

Графік відключення світла у Львові 24 листопада / © ДТЕК

Сумська область

Графік погодинних відключень світла

Графік відключення світла у Сумах 24 листопада / © ДТЕК

Дніпропетровщина

Графік погодинних відключень світла

Графік відключення світла на Дніпропетровщині 24 листопада / © ДТЕК

Нагадаємо, поки більшість українців живе за графіками відключень, деякі регіони, здається, не знають проблем зі світлом. Це викликає соціальну напруженість, але експерти пояснили, що причина не у “вибірковості”, а в технічних обмеженнях мережі, яка не була готова до війни.

Також повідомлялося, що ситуація зі світлом в Україні може покращитися. Так, за умови відсутності обстрілів та стабільної погоди тривалість відключень світла може зменшитися вже за два тижні.