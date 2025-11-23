- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1829
- Час на прочитання
- 1 хв
Коли вимкнуть світло 24 листопада: оприлюднені графіки для регіонів України
ДТЕК оприлюднив графіки погодинних відключень електроенергії на 24 листопада для всіх областей України. Перевірте, коли можливі вимкнення у вашому регіоні.
В Україні у понеділок, 24 листопада, запроваджуватимуть погодинні графіки відключень світла по всій території країни. Єдина причина відключень — збройна агресія РФ проти України.
Про це повідомляє ДТЕК.
Київська область
Графік погодинних відключень електроенергії на 24 листопада.
Рівненська область
Погодинні відключення на 24 листопада
Львівська область
Графік відключень електроенергії
Сумська область
Графік погодинних відключень світла
Дніпропетровщина
Графік погодинних відключень світла
Нагадаємо, поки більшість українців живе за графіками відключень, деякі регіони, здається, не знають проблем зі світлом. Це викликає соціальну напруженість, але експерти пояснили, що причина не у “вибірковості”, а в технічних обмеженнях мережі, яка не була готова до війни.
Також повідомлялося, що ситуація зі світлом в Україні може покращитися. Так, за умови відсутності обстрілів та стабільної погоди тривалість відключень світла може зменшитися вже за два тижні.