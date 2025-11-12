Коли випаде сніг: синоптикиня дала прогноз, куди "зима" прийде в листопаді

Зима / © unsplash.com

Українцям поки не варто чекати на снігопади. Проте «зима» завітає до деяких регіонів.

Про це розповіла синоптикиня «Укргідрометцентру» Наталія Птуха в телемарафоні.

Передумов для утворення снігового покриву на території України найближчим часом не очікується.

«Наразі таких інтенсивних процесів, які б надалі утворювали сніговий покрив, у найближчій синоптичній перспективі немає», — наголосила вона.

Де все ж можлива «зима»

За словами синоптикині, протягом найближчих кількох днів на більшій частині території України опадів з мокрим снігом також не прогнозується.

Єдиним винятком стане високогір’я Карпат. Саме туди, за прогнозами, може в листопаді завітати «зима».

Як зазначила Птуха, лише у високогірних районах Карпат під час проходження атмосферних фронтів можливі змішані опади та мокрий сніг.

Нагадаємо, цьогорічна зима в Європі, зокрема і в Україні, буде м’якою та відносно сухою через вплив феномену Ла-Нінья. Снігопадів очікується менше, ніж зазвичай, а на справжні замети українцям чекати не варто. Основні снігові зони зосередяться на півночі континенту, водночас у більшості регіонів переважатиме помірна, безсніжна погода.