Коли закінчаться відключення світла в Україні: відповідь "Укренерго"

Блекаут

Реклама

Українці продовжують жити в умовах аварійних відключень електроенергії, плануючи свій день між періодами, коли є світло. Головне питання, яке турбує всіх — коли нарешті ситуація стабілізується? В «Укренерго» дали відповідь, однак вона навряд чи потішить.

Про це розповів очільник «Укренерго» Віталій Зайченко для «РБК-Україна».

За його словами, на повну стабілізацію енергосистеми знадобиться щонайменше тиждень. Саме такий термін потрібен фахівцям, щоб налагодити роботу мереж після виникнення критичної ситуації.

Реклама

«З огляду на поточну ситуацію стабілізувати її вдасться за тиждень», — заявив Зайченко.

Водночас голова «Укренерго» наголосив, що тижневий термін є загальним прогнозом по країні. Для деяких регіонів цей період може бути довшим. Ситуація на місцях залежатиме від багатьох факторів, зокрема від рівня споживання і стану локальних мереж.

Зайченко уточнив, що навіть протягом цього стабілізаційного тижня в окремих областях можливі аварійні відключення, особливо в пікові години навантаження на мережу.

Нагадаємо, зранку 16 жовтня по всій Україні почали застосовувати графіки аварійних відключень світла. В «Укренерго» пояснили, що це наслідок чергової нічної атаки росіян на об’єкти енергетики, а також попередніх ударів.

Реклама

Обмеження, тривалість яких не прогнозується, торкнулися низки областей, зокрема Київської, Харківської, Дніпропетровської та Сумської.