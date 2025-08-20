Коли закінчиться новий навчальний рік: відповідь МОН

Чи потрібно школярам навчатися до 30 червня / © ONET

Від 1 вересня 2025 року до 30 червня 2026 року триватиме новий навчальний рік — відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів України. Водночас у Міністерстві освіти наголошують: червень не вважається обов’язковим для відвідування уроків.

Про це йдеться у повідомленні МОН.

Хто визначає дату завершення навчання

Останнім днем навчального року буде 30 червня, проте школи мають право самі обирати дату закінчення занять та початку канікул. Це рішення ухвалює педагогічна рада, враховуючи:

навчальне навантаження учнів та закладу;

безпекову ситуацію у регіоні;

потреби та стан школярів;

готовність педагогів продовжувати навчання.

Що навчальні заклади можуть робити в червні

Школи можуть завершити рік у травні або ж використати червень для інших форматів роботи:

консультацій,

індивідуальних занять,

проєктних днів,

навчальних екскурсій.

У МОН зазначають, що такі заходи допомагають компенсувати освітні втрати, однак вони є правом школи, а не обов’язком.

