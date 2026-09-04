Коли закінчиться війна: Чалий озвучив прогнози європейських чиновників і США

Валерій Чалий / © скриншот

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Світові гравці, європейські посадовці та міжнародні розвідувальні структури змістили свої оцінки щодо термінів завершення війни в Україні. Ключовим орієнтиром для фіналу протистояння наразі розглядають 2028 рік.

Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів голова правління Українського кризового медіа-центру, Надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019) Валерій Чалий.

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За словами Чалого, раніше у стратегічних аналітичних прогнозах зазвичай звучали набагато пізніші дати — 2030–2032 роки, однак зараз фокус аналітиків суттєво змістився на користь прискорення процесів.

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«Багато представників великого бізнесу, європейських чиновників та розвідок налаштовані так, що війна до кінця 2028 року має бути точно завершена», — зазначив він.

Експерт пояснив, із чим пов’язані такі часові рамки та які сценарії розглядають у світі.

Політичний цикл у США

Дата 2028 року безпосередньо прив’язана до наступних президентських виборів у Сполучених Штатах Америки.

Перехідний етап 2027 року

Існують припущення, що 2027 рік може стати періодом завершення активної фази гарячих бойових дій, а 2028-й — часом переходу до нової системи безпеки та дипломатичних домовленостей.

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Позиція Китаю та ринків

У контексті завершення війни в Європі 2028 рік фігурує як у документах та заявах КНР, так і на світових платформах прогнозів і ставок.

Водночас Валерій Чалий наголосив, що українцям важливо уникати ілюзій, але й не впадати у песимізм. Головним завданням для України залишається збереження стійкості, демонстрація власної суб’єктності та подальша розбудова оборонного потенціалу.

Раніше повідомлялось про те, що керівник Офісу президента Кирило Буданов зробив важливу заяву про переговори між Україною та РФ. Буданов визнав, що переговорний процес наразі перебуває на паузі, але його планують «оживити».

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