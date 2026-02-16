ТСН у соціальних мережах

Коли закінчиться війна: прогноз командира «Ахіллеса» на найближчі два роки

На думку Федоренка, ключові бої відбудуться 2026 року, підписання угоди можливе лише 2027-го.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Юрій Федоренко

Ключові бої російсько-української війни відбудуться 2026 року, а згасати війна почне 2027 року.

Таку думку висловив командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко, передає «Громадське радіо».

«Я б хотів, щоб війна на вигідних умовах для України завершилася набагато швидше. Але ключові бої російсько-української війни відбудуться у 2026 році — навесні, влітку, восени», — вважає Федоренко.

На його думку найгарячіші відтинки фронту нинішнього року будуть — Донецький, стик Донецької області з Харківською, а також Запорізька область. А на 2027 рік Федоренко прогнозує «поетапне згасання інтенсивності».

«І перша половина 2027 року, ймовірно, сформує максимальні передумови для підписання мирної угоди. Не раніше, на жаль. Тобто 2026 рік з точки зору інтенсивності ведення бойових дій буде найскладнішим за весь період повномасштабної війни, але й вирішальним — на яких умовах і на яких рубежах ми завершимо цю війну», — підсумував військовий.

Коли закінчиться війна в Україні? У Раді відповіли

Раніше нардеп від «Слуги народу» Федір Веніславський заявив, що навесні для України відкриється реальне вікно можливостей для завершення війни. Березень та квітень можуть стати вирішальними.

Також ми писали, що експерт назвав два сценарії закінчення війни в Україні.

