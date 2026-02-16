Коли закінчиться війна: прогноз командира «Ахіллеса» на найближчі два роки

Юрій Федоренко

Ключові бої російсько-української війни відбудуться 2026 року, а згасати війна почне 2027 року.

Таку думку висловив командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко, передає «Громадське радіо».

«Я б хотів, щоб війна на вигідних умовах для України завершилася набагато швидше. Але ключові бої російсько-української війни відбудуться у 2026 році — навесні, влітку, восени», — вважає Федоренко.

На його думку найгарячіші відтинки фронту нинішнього року будуть — Донецький, стик Донецької області з Харківською, а також Запорізька область. А на 2027 рік Федоренко прогнозує «поетапне згасання інтенсивності».

«І перша половина 2027 року, ймовірно, сформує максимальні передумови для підписання мирної угоди. Не раніше, на жаль. Тобто 2026 рік з точки зору інтенсивності ведення бойових дій буде найскладнішим за весь період повномасштабної війни, але й вирішальним — на яких умовах і на яких рубежах ми завершимо цю війну», — підсумував військовий.

