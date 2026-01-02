Коли закінчиться війна: що думають українці і скільки ще готові її терпіти

Війна в Україні / © ТСН.ua

Очікування українців щодо завершення війни стають дедалі стриманішими: лише 10% вірять у мир на початку 2026 року. Водночас рівень суспільної стійкості залишається стабільно високим, а більшість громадян готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

Лише кожен десятий українець очікує завершення війни ще до початку 2026 року — у вересні таких було 18%. Ще 16% респондентів вважають, що бойові дії можуть припинитися принаймні в першій половині 2026-го (проти 15% восени). Таким чином, лише близько 25% опитаних бачать кінець війни у відносно близькій перспективі.

Водночас 12% прогнозують завершення війни в другій половині 2026 року — цей показник не змінився. Майже третина респондентів (29%) говорять про 2027 рік або ще пізніший термін, хоча у вересні такої думки дотримувалися 32%.

Помітно зросла частка тих, хто не може визначитися з прогнозом: 33% проти 23% раніше.

Попри це, більшість громадян — 62% — заявляють, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, і цей показник залишається стабільним від вересня. Ще 3% відповіли, що здатні витримати приблизно рік.

Натомість про готовність терпіти війну лише пів року або кілька місяців говорять 14% опитаних — у вересні таких було 21%. Водночас зросла й частка тих, хто не зміг дати відповідь на це запитання: від 13% до 21%.

Всеукраїнське опитування КМІС було проведене упродовж 26 листопада — 29 грудня 2025 року. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних владі регіонах України був опитаний 1001 респондент у віці від 18 років.

До слова, згідно з опитуванням КМІС, більшість українців (53%) залишаються непохитними у питанні територіальної цілісності, категорично відкидаючи будь-які поступки Росії станом на початок 2026 року. Ідея «заморожування» лінії фронту без офіційних поступок знаходить підтримку у 40% респондентів, що свідчить про обережний пошук шляхів до припинення активних бойових дій за умови збереження суверенітету.