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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
448
Час на прочитання
2 хв

Коли закінчиться війна в Україні: екстрасенс озвучив прогноз на 2026 рік

Переламною точкою може стати вересень 2026 року.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Екстрасенс Роман Завидовський

Екстрасенс Роман Завидовський / © ТСН

Екстрасенс Роман Завидовський поділився своїм прогнозом щодо можливого завершення війни в Україні.

За його словами на YouTube-каналі, переламною точкою може стати вересень 2026 року, однак він наголосив, що це лише його особисті відчуття та інтуїція.

Вересень 2026 року як можливий переламний момент

Завидовський зазначив, що нині в інформаційному просторі з’являється багато чуток щодо можливих змін у риториці Росії, а також щодо подальших кроків Кремля після вересня.

Екстрасенс звернув увагу на те, що після парламентських виборів у РФ, які заплановані на 20 вересня, можуть відбутися важливі зміни.

«Я хочу сказати, що вересень 2026 року дійсно може стати переламною точкою. Справді переламною точкою», — заявив Роман Завидовський.

Чи може війна завершитися раніше

Попри згадку про вересень 2026 року, Завидовський висловив думку, що війна може завершитися й раніше.

«Скажу чисто від себе, за своїми відчуттями, за своєю інтуїцією. Я відчуваю, що ця війна дійсно може завершитися восени цього року. І дай Боже, щоб вона завершилася», — сказав він.

Екстрасенс також додав, що найбільше прагне якнайшвидшого завершення війни та повернення українців до мирного життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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Дата публікації
Кількість переглядів
448
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