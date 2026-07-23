Коли закінчиться війна в Україні: екстрасенс озвучив прогноз на 2026 рік

Екстрасенс Роман Завидовський / © ТСН

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Екстрасенс Роман Завидовський поділився своїм прогнозом щодо можливого завершення війни в Україні.

За його словами на YouTube-каналі, переламною точкою може стати вересень 2026 року, однак він наголосив, що це лише його особисті відчуття та інтуїція.

Вересень 2026 року як можливий переламний момент

Завидовський зазначив, що нині в інформаційному просторі з’являється багато чуток щодо можливих змін у риториці Росії, а також щодо подальших кроків Кремля після вересня.

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Екстрасенс звернув увагу на те, що після парламентських виборів у РФ, які заплановані на 20 вересня, можуть відбутися важливі зміни.

«Я хочу сказати, що вересень 2026 року дійсно може стати переламною точкою. Справді переламною точкою», — заявив Роман Завидовський.

Чи може війна завершитися раніше

Попри згадку про вересень 2026 року, Завидовський висловив думку, що війна може завершитися й раніше.

«Скажу чисто від себе, за своїми відчуттями, за своєю інтуїцією. Я відчуваю, що ця війна дійсно може завершитися восени цього року. І дай Боже, щоб вона завершилася», — сказав він.

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Екстрасенс також додав, що найбільше прагне якнайшвидшого завершення війни та повернення українців до мирного життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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