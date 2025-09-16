Коли закінчиться війна в Україні і скільки громадяни ще готові її терпіти: опитування

Війна в Україні / © pexels.com

Більшість українців не очікують швидкого завершення війни, водночас 62% заявляють про готовність терпіти війну стільки, скільки потрібно.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

Лише 18% українців вважають, що війна може завершитися до кінця 2025 року. Водночас 27% очікують цього 2026-го, а 32% — не раніше 2027 року. Ще 23% учасників опитування відповіли, що їм важко визначитися з прогнозом.

Попри це, більшість громадян (62%) заявляють, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Ще 4% зазначили, що здатні терпіти близько року. А 21% респондентів говорять про готовність витримати лише кілька місяців або пів року — ці цифри практично не змінювалися останнім часом.

Рівень стійкості залежить і від очікувань щодо термінів завершення війни. Серед тих, хто прогнозує кінець уже цього року, 41% готові триматися, скільки знадобиться. У групі, яка очікує завершення 2026-го, таких 63%. А серед тих, хто вважає, що війна триватиме до 2027-го і далі — вже 74%. Серед респондентів, які відповіли «не знаю», 61% також заявили про готовність витримувати війну стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, під час опитування КМІС у травні-червні 2025 року 60% українців висловили готовність терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Ще 6% опитаних заявляли, що готові витримувати тягар війни протягом року.

До слова, на думку начальника відділення рекрутингу 28-ї ОМБр Дениса Швидкого, закінчення війни в Україні не слід очікувати ще щонайменше два роки, і до цього слід готуватися.

Опитування КМІС було проведено продовж 2-14 вересня 2025 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних у всіх підконтрольних владі регіонах України. Загалом було опитано 1023 респондентів-громадян України віком від 18 років. Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки не перевищує 4,1%.