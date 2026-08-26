Коли закінчиться війна в Україні: Келлог ошелешив моторошним прогнозом

Колишній спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог / © Associated Press

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Війна в Україні найближчим часом не завершиться. Російський диктатор Володимир Путін не планує зупиняти військові дії.

Таку думку висловив колишній спеціальний представник Дональда Трампа щодо України генерал Кіт Келлог в ексклюзивному інтерв’ю ведучій «1+1» Наталії Мосейчук.

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«Торік на День незалежності, коли я був тут, я гадав, що все закінчиться впродовж року. Проблема цієї війни в тому, що Путін просто не хоче її припиняти. У нього було безліч можливостей і з’їздів, як ми кажемо, щоб зупинити і заморозити конфлікт. Не для того, щоб ми визнали це офіційно, а просто зафіксувати їхню фактичну присутність на місцях», — зауважив він.

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Американський генерал порівняв теперішні події в Україні із часами Другої світової війни, коли Радянський Союз окупував країни Балтії.

«Ми ніколи не визнавали, що вони їм належать, але розуміли, що вони там знаходяться. Ми казали: „Добре, ми це бачимо“. Але в довгостроковій перспективі це не ваша територія», — додав Келлог.

Американський генерал вважає, що очільник Кремля не зупиниться на досягнутому і хоче захопити нові території України.

«Я не вірю Путіну і не вірю, що він зупиниться на досягнутому, якщо щось станеться.

Він намагатиметься просуватися далі. Тому українці роблять велику справу не лише для Заходу, а й для всього світу», — припустив він.

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Водночас Келлог впевнений, що Росія не зможе виграти війну в Україні. За його словами, для нього «це гра із нульовою сумою».

Коли закінчиться війна в Україні — останні прогнози

Нагадаємо, колишній спеціальний представник Дональда Трампа щодо України генерал Кіт Келлог припускає, що очільник Кремля хоче захопити нові території. Його ціль — Одеська та Запорізька області. Це означає, що бойові дії можуть продовжитися.

Такий же прогноз озвучив очільник МЗС Бельгії Максим Прево. Він не бачить швидкого настання миру. На його думку, бойові дії можуть затягнутися до 2028 року.

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