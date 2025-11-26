Коли закінчиться війна в Україні: у НАТО поділилися очікуваннями

Рютте / © Associated Press

У НАТО поділилися очікуваннями щодо завершення війни в Україні. Там сподіваються, що мир настане «вже найближчим часом».

Про це генсек НАТО Марк Рютте сказав в інтерв’ю El Pais.

Він наголосив, що повністю поділяє бачення Трампа про те, що «ця різанина має припинитися».

«Звичайно, після Женевських переговорів має бути більше зустрічей, і має бути окреме, паралельне обговорення з ЄС та НАТО з певних питань. І ми ще не на цьому етапі. Я щиро сподіваюся, що мир настане найближчим часом», — зазначив Рютте.

Раніше секретар РНБО Рустем Умєров сказав, про що вдалося домовитися у Женеві. Так, Зеленський і Трамп можуть зустрітися вже найближчим часом.

«Ми очікуємо на організацію візиту Президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з Президентом Трампом», — зазначив він.