ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
343
Час на прочитання
1 хв

Коли закінчиться війна в Україні: у НАТО поділилися очікуваннями

Генсек НАТО припустив, що закінчення війни в Україні відбудеться до кінця року.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Рютте

Рютте / © Associated Press

У НАТО поділилися очікуваннями щодо завершення війни в Україні. Там сподіваються, що мир настане «вже найближчим часом».

Про це генсек НАТО Марк Рютте сказав в інтерв’ю El Pais.

Він наголосив, що повністю поділяє бачення Трампа про те, що «ця різанина має припинитися».

«Звичайно, після Женевських переговорів має бути більше зустрічей, і має бути окреме, паралельне обговорення з ЄС та НАТО з певних питань. І ми ще не на цьому етапі. Я щиро сподіваюся, що мир настане найближчим часом», — зазначив Рютте.

Раніше секретар РНБО Рустем Умєров сказав, про що вдалося домовитися у Женеві. Так, Зеленський і Трамп можуть зустрітися вже найближчим часом.

«Ми очікуємо на організацію візиту Президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з Президентом Трампом», — зазначив він.

Дата публікації
Кількість переглядів
343
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie