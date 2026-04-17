Коли закінчиться війна в Україні: в ЄС озвучили шокувальний прогноз

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Завдяки «мужності та крові українців» Європа отримала час для посилення власної обороноздатності на тлі зростаючої загрози з боку РФ та поступового виведення американських ресурсів.

Про це в інтерв’ю газеті Le Soir заявив очільник збройних сил Бельгії генерал Фредерік Вансіна.

Скільки ще триватиме війна в Україні

Генерал наголосив, що попри конфлікт на Близькому Сході, головною метою для безпеки континенту залишається війна в Україні. Він попередив, що Росія зберігає значний військовий потенціал та агресивну риторику, спрямовану на повернення до кордонів 1997 року.

За прогнозами Вансіни, критичним моментом для європейської безпеки стане 2030 рік. До цього часу Європа повинна бути здатною стримувати Росію самостійно, оскільки США переорієнтовують ресурси на інші стратегічні напрямки.

«2030 рік буде важким часом для Європи. До того часу війна в Україні, ми сподіваємося, закінчиться. Росія буде там зі своєю армією чисельністю від 650 000 до 700 000 досвідчених солдатів. Тож у 2030 році ми повинні мати змогу сказати Володимиру Путіну, що навіть без американців він не виграє війну проти Європи. У нас ще є кілька років попереду. Завдяки мужності та крові українців, які купують для нас цей час», — підкреслив генерал.

Проблеми оборонної промисловості

Генерал Вансіна розкритикував повільну роботу європейських збройових заводів. За його словами, виробники досі ставлять прибуток вище за безпеку: вони бояться розширювати потужності, бо замовлення можуть раптово припинитися після закінчення війни в Україні. Ситуацію ускладнює брак сировини, кадрів та проблеми з доставкою компонентів. Командувач переконаний, що витрачати на армію лише 2% ВВП тепер замало.

Вансіна не підтримує створення окремої армії Євросоюзу. Він вважає, що європейську оборону слід розвивати лише в межах НАТО. Генерал пояснює це тим, що в Альянсу вже є готові системи управління та координації. Без них війська різних країн не зможуть злагоджено діяти разом, що призведе до хаосу на полі бою та помилкових ударів по своїх же підрозділах.

«Я не вірю в це (автономію — ред.) в рамках Європейського Союзу, тому що в нього немає відповідних структур. Він взагалі не був для цього розроблений. Ми бачимо, що йому важко говорити єдиним голосом з геополітичних питань», — зазначив очільник бельгійської армії.

Участь Бельгії у міжнародних місіях

Повідомляється, що Бельгія також готується до участі в європейській ініціативі з розмінування Ормузької протоки після встановлення припинення вогню в регіоні Перської затоки. Уряд країни вже вивчив можливості розгортання мінних мисливців та водолазних груп розмінування.

Генерал резюмував, що світ перебуває у «найнестабільнішому періоді з часів Холодної війни», який є непередбачуваним та небезпечним через тотальне озброєння країн.

Війна в Україні — останні прогнози

