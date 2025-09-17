ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
266
Коли закінчиться війна в Україні: Зеленський назвав плани "А" і "Б"

Якщо війна триватиме ще 2026 року, необхідно буде профінансувати потреби Сил оборони у розмірі 120 мільярдів доларів.

Богдан Скаврон
Війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН.ua

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що війна закінчиться до кінця 2025 року. Якщо ж цього не станеться, доведеться реалізовувати «план Б».

Про це він сказав на спільному брифінгу з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою.

За словами Зеленського, якщо війна триватиме 2026 року, необхідно буде профінансувати потреби Сил оборони у розмірі 120 мільярдів доларів. Водночас бюджет України здатен забезпечити лише половину потрібної суми.

«60 [мільярдів доларів] мені потрібно знайти на наступний рік», — зазначив президент.

Він зауважив, що такий обсяг коштів не буде потрібен у мирний час, але зараз це питання є надзвичайно важливим.

«План А — це завершити війну, план Б — 120 мільярдів. І це великий виклик», — підсумував український лідер.

Нагадаємо, світові лідери та військові експерти переглядають прогнози щодо війни в Україні, дедалі частіше наголошуючи, що слід готуватися до затяжного конфлікту.

