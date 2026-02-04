Коли закінчиться війна: Зеленський зробив заяву про мир в Україні

Президент України Володимир Зеленський сподівається на досягнення миру менш ніж за рік / © Getty Images

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на досягнення миру в Україні вже менш ніж за рік.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу France 24, яке тривало понад двадцять хвилин.

«Мир в Україні очікується менш ніж за рік: маю таку надію… З початку цієї війни росіяни не здобули жодної перемоги», — сказав президент.

Реклама

За словами глави держави, ціна поразки у війні з Росією для України була б катастрофічною.

«Якщо ми програємо цю війну, ми втратимо незалежність нашої країни», — наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що український народ не погодиться стати частиною Росії.

«Наш народ більший за Росію. Якщо ми втратимо свою незалежність, якщо ми станемо частиною Росії, це буде абсолютно жахлива втрата. І я впевнений, що цього не станеться», — заявив президент.

Реклама

Окремо Зеленський розповів і про постійні загрози з боку РФ.

«Росія вже кілька разів намагалася мене ліквідувати. Я звик до страху», — зазначив глава держави.

Президент додав, що попри складну ситуацію, Україна продовжує боротися за свободу та суверенітет і розраховує на підтримку партнерів у досягненні справедливого миру.

Також стало відомо, що Україна готує масштабний обмін полоненими.

Реклама

Володимир Зеленський повідомив про підготовку до чергового обміну військовополоненими, який має відбутися вже найближчим часом.

Нагадаємо, за словами президента Зеленського, очільник Кремля Путін побоюється президента США Дональда Трампа, а Європу не сприймає як фактор стримування.