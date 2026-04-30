ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1253
Коли закінчиться війна і скільки ще українці готові її терпіти: опитування

Готовність українців терпіти війну стільки, скільки потрібно, поступово знижується.

Ірина Лаб'як
Українці з прапором

Українці з прапором / © Associated Press

Понад 48% українців вважають, що війна триватиме до 2027 року, а ресурс терпіння населення починає вичерпуватися. Соціологи опублікували свіжі дані про очікування термінів завершення війни та витривалість громадян.

Про це йдеться у результатах дослідження, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

Коли закінчиться війна — очікування українців

Лише 17% українців прогнозують, що війна може завершитися хоча б улітку 2026 року. Ще 14% очікують її закінчення до кінця року — таким чином, загалом 31% вважають, що бойові дії можуть припинитися до завершення 2026-го.

Водночас майже половина опитаних (48%) схиляються до думки, що війна триватиме до 2027 року, причому 38% із них називають другу половину року.

Як і раніше, значна частка — 21% — не змогли визначитися з прогнозами.

Отже, в суспільстві переважає очікування, що війна затягнеться ще на тривалий час.

Скільки українці ще готові терпіти війну?

Що стосується готовності українців витримувати війну, то у квітні продовжилася тенденція до зменшення частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно. Якщо на початку березня таких було 54%, то наприкінці квітня — вже 48%.

Ще 4% заявляють про готовність витримувати приблизно рік, тобто сумарно 52% говорять про відносно тривалий період (у березні — 57%).

Водночас частка тих, хто готовий терпіти лише короткий час (від кількох місяців до пів року), майже не змінилася — 29% у квітні проти 28% у березні.

Натомість помітно зросла невизначеність: якщо раніше 16% не могли дати відповідь, то зараз таких уже 19%.

Протягом 20 — 27 квітня КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних владі регіонах України. Було опитано 1005 респондентів віком від 18 років і старше.

Нагадаємо, за даними березневого опитування КМІС, частка українців, готових терпіти війну стільки, скільки потрібно, впала до 54% (проти 65% у січні). Ще 28% обмежували свій горизонт терпіння терміном до пів року.Найсильніше готовність знизилася серед тих, хто розглядав компроміси щодо територій (зокрема Донеччини) в обмін на гарантії безпеки. Соціологи пояснювали це розчаруванням у переговорному процесі, який не дав швидких результатів, та відсутністю очікуваної рішучої підтримки з боку Заходу після важкої зими. Додатковими факторами стали емоційне виснаження, ситуація в енергетиці та побоювання через загострення на Близькому Сході, яке може відволікти увагу світу від України.

