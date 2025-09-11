Коли запровадять розірвання шлюбу через "Дію": стала відома дата

Застосунок Дія

У затвердженій Кабміном Програмі дій уряду на 2025 рік, яка передана на розгляд парламенту, передбачена цифровізація процесів реєстрації актів цивільного стану і нотаріату.

Зокрема йдеться про послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану та вчинення нотаріальних дій в результаті запровадження Єдиної державної електронної системи е-нотаріату. Про це пише «Судово-юридична газета».

Критерії досягнення у 2025 році:

до 31 грудня прийнято нормативно-правові акти для забезпечення можливості подання заяви для верифікації відомостей про фізичну особу та електронного відображення актових записів засобами Порталу Дія;

до 30 листопада подано до Верховної Ради законопроект щодо удосконалення процедури надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, розширення можливості надання таких послуг засобами Порталу Дія;

до 31 грудня запроваджено послугу з державної реєстрації розірвання шлюбу в електронній формі з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

до 31 грудня забезпечено функціонування Єдиної державної електронної системи е-нотаріату і його складових систем;

до 31 грудня створено Департамент кібербезпеки в структурі ДП «Національні інформаційні системи» та впроваджено технології побудови процесів з кіберзахисту.

Критерії досягнення у 2026 році:

до 31 грудня щонайменше 20% реєстраційних дій у сфері державної реєстрації актів цивільного стану здійснюється в електронній формі, зокрема засобами Порталу Дія;

до 31 грудня 100% нотаріальних дій, які будуть вчинені нотаріусами, реєструється в Електронному реєстрі нотаріальних дій, що є складовою Єдиної державної електронної системи е-нотаріату;

до 31 грудня запроваджено експериментальний проект щодо дистанційного вчинення нотаріальної дії з посвідчення довіреності в електронній формі. Орієнтовно 20 відсотків довіреностей (від кількості посвідчених довіреностей у паперовій формі) посвідчується дистанційно через мобільний додаток Порталу Дія (Дія);

до 31 грудня 100% єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст, підключено до системи централізованого моніторингу кіберзагроз Департаменту кібербезпеки державного підприємства «Національні інформаційні системи» з цілодобовою аналітикою.

Нагадаємо, в застосунку «Дія» тепер доступні нові цифрові документи: свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.