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Коли завершиться обмін полоненими "1000 на 1000": Зеленський назвав дату
Український президент нагадав, що сьогодні з російського полону повернулося 307 наших воїнів.
У неділю, 25 травня, повинен відбутися третій етап найбільш масштабного від початку війни обміну полоненими у форматі «1000 на 1000».
Про це повідомив у своєму традиційному зверненні президент України Володимир Зеленський.
«Завтра третій етап. Маємо звільнити цими днями тисячу наших людей», — сказав він.
При цьому український президент наголосив на необхідності звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії.
«Це завдання спільне для наших розвідок, для наших дипломатів, для всієї нашої держави. Зрозуміло, що це завдання непросте, але треба реалізувати. Вдячний усім у світі, хто нам допомагає», — зазначив Зеленський.
Український президент нагадав, що сьогодні з російського полону повернулося 307 наших воїнів.
«Рядові і сержанти. Більшість — Збройні Сили України, є також Нацгвардія, Державна прикордонна служба. З усіх цих людей 273 потрапили в полон у Донецькій області, значна частина — ще у 2022 році, також із територій Херсонської, Запорізької, Харківської областей, Луганщини. Загалом за два дні обмінів уже вдома 697 українців», — повідомив він.
Нагадаємо, у п’ятницю, 23 травня, Україна та Росія розпочали найбільший обмін полоненими у форматі «1000 на 1000», про який було домовлено під час переговорів у Стамбулі.