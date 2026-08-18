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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Коли завершиться війна в Україні: очільник МЗС Бельгії шокував тривожним прогнозом

У МЗС Бельгії не бачать швидкого завершення війни в Україні. На думку міністра закордонних справ, бойові дії можуть затягнутися до 2028 року.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Війна Путіна в Україні не завершиться до кінця 2026 року — і навіть до кінця 2027 року, попри намагання західних та українських дипломатів.

Таку заяву зробив глава МЗС Бельгії Максим Прево під час пресконференції із українським колегою Андрієм Сибігою у вівторок, 18 серпня.

«Ми всі хочемо, щоб ця війна швидко завершилася. Але без дивної наївності ми побоюємося, що цього не станеться в найближчі місяці. І, можливо, ми можемо побоюватися, що цього не станеться і до кінця 2027 року. Тому я розумію занепокоєння України щодо того, що буде після 2027 року», — зазначив він.

Він вважає, що сума, виділена Європою Україні у розмірі 90 млрд, повинна стати «козирем» на майбутніх мирних переговорах із РФ.

«Очевидно, існує законна дискусія щодо збереження цієї суми як козир на переговорах у рамках потенційної мирної угоди, яка також має змусити Росію покрити всі або частково завдані нею збитки», — підкреслив європейський дипломат.

Коли завершиться війна в Україні — прогнози

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на початку серпня заявив, що Київ докладає максимум зусиль, щоб завершити війну з Росією вже до початку зими. Він вважає, що Путіна можна змусити сісти за стіл переговорів за допомогою двох факторів — дипломатичного тиску та санкцій з боку партнерів.

Тим часом, Україна та США активно обговорюють можливі терміни припинення війни і шукають нові формати переговорів із агресоркою. На думку керівника Офісу президента Кирила Буданова, є шанси на закінчення війни до кінця 2026 року.

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