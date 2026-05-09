Укрaїнa
85
Коли здешевшає пальне в Україні — прогноз експерта

Попри позитивні сигнали, ціни на АЗС поки що залишаються відносно високими.

© Associated Press

В Україні очікують зниження цін на бензин через падіння світових котирувань на нафту. Водночас, згідно з фактичним моніторингом цін на АЗС, істотного здешевлення поки що немає — вартість пального залишається майже на колишньому рівні.

Про це розповів в етері «Київ24» експерт ринку нафтопродуктів Дмитро Льоушкін.

«На сьогодні ми очікуємо зниження ціни, але не таке суттєве. Найближчими днями — у періоді 10 днів — здешевшає паливо до 5 гривень», — сказав він.

Ціни на пальне в Україні — останні новини

Першою про можливе зниження цін заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко після зустрічі з керівництвом «Нафтогазу». За її словами, на світових ринках зафіксовано зниження котирувань на нафту і нафтопродукти, що безпосередньо впливає на українські ціни. Відповідно, ринок має відреагувати і всередині країни.

Самі оператори визнають, що обсяги продажів і прибутковість знизилися, тому вони зацікавлені у зменшенні цін. Тобто наразі немає однозначної відповіді, чи було зростання об’єктивним, чи пов’язаним із можливими узгодженими діями на ринку — розслідування триває.

Тим часом Мінекономіки розпочало виплати Національного та кешбеку на пальне за березень.

