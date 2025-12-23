- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 77
- Час на прочитання
- 1 хв
Коли зійде перша зірка: час для Святвечора в різних регіонах України
Після появи першої зірки, українці традиційно сядуть до святвечірньої вечері, час якої відрізняється залежно від регіону.
24 грудня 2025 року українці зможуть побачити першу зірку — Капеллу, яка цього дня стане першою видимою зорею на вечірньому небі. Саме з появою першої зірки традиційно розпочинають Святвечір і сідають до різдвяної вечері.
Про це пише ТСН.
Перша зірка символізує Вифлеємську зорю та є важливою частиною різдвяної традиції для мільйонів українських родин.
Час сходження першої зірки відрізняється залежно від регіону. Найраніше вона з’явиться на сході країни, а найпізніше — на заході.
Найраніший час
Луганськ — 16:08
Харків — 16:15
Суми — 16:18
Центральна Україна
Полтава — 16:23
Дніпро — 16:25
Черкаси — 16:34
Київ — 16:36
Кропивницький — 16:36
Південь
Миколаїв — 16:42
Одеса — 16:49
Херсон — 16:41
Запоріжжя — 16:27
Сімферополь — 16:40
Севастополь — 16:43
Захід України
Вінниця — 16:49
Хмельницький — 16:54
Тернопіль — 16:59
Львів — 17:04
Івано-Франківськ — 17:05
Чернівці — 17:02
Ужгород — 17:16
Північ
Чернігів — 16:29
Житомир — 16:45
Рівне — 16:53
Луцьк — 16:56
Різниця у часі появи першої зірки між сходом і заходом України становить понад одну годину. Астрономи зазначають, що Капелла — одна з найяскравіших зірок нічного неба, тому її добре видно навіть у сутінках.
Нагадаємо, у матеріалі ТСН розповідалось про те, які є традиції на Святвечір, що має бути на столі та що категорично заборонено.