Укрaїнa
77
1 хв

Коли зійде перша зірка: час для Святвечора в різних регіонах України

Після появи першої зірки, українці традиційно сядуть до святвечірньої вечері, час якої відрізняється залежно від регіону.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Мапа

Мапа / © ТСН

24 грудня 2025 року українці зможуть побачити першу зірку — Капеллу, яка цього дня стане першою видимою зорею на вечірньому небі. Саме з появою першої зірки традиційно розпочинають Святвечір і сідають до різдвяної вечері.

Про це пише ТСН.

Перша зірка символізує Вифлеємську зорю та є важливою частиною різдвяної традиції для мільйонів українських родин.

Час сходження першої зірки відрізняється залежно від регіону. Найраніше вона з’явиться на сході країни, а найпізніше — на заході.

/ © ТСН

© ТСН

Найраніший час

  • Луганськ — 16:08

  • Харків — 16:15

  • Суми — 16:18

Центральна Україна

  • Полтава — 16:23

  • Дніпро — 16:25

  • Черкаси — 16:34

  • Київ — 16:36

  • Кропивницький — 16:36

Південь

  • Миколаїв — 16:42

  • Одеса — 16:49

  • Херсон — 16:41

  • Запоріжжя — 16:27

  • Сімферополь — 16:40

  • Севастополь — 16:43

Захід України

  • Вінниця — 16:49

  • Хмельницький — 16:54

  • Тернопіль — 16:59

  • Львів — 17:04

  • Івано-Франківськ — 17:05

  • Чернівці — 17:02

  • Ужгород — 17:16

Північ

  • Чернігів — 16:29

  • Житомир — 16:45

  • Рівне — 16:53

  • Луцьк — 16:56

Різниця у часі появи першої зірки між сходом і заходом України становить понад одну годину. Астрономи зазначають, що Капелла — одна з найяскравіших зірок нічного неба, тому її добре видно навіть у сутінках.

Нагадаємо, у матеріалі ТСН розповідалось про те, які є традиції на Святвечір, що має бути на столі та що категорично заборонено.

