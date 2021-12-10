Колядки та святковий настрій: у Тернополі відкрили новорічну ялинку (фото, відео)

Центральна ялинка у Тернополі штучна, її висота – 18,5 м.
У Тернополі в п'ятницю, 10 грудня, урочисто відкрили новорічну ялинку.
Про це у Facebook повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
Головна ялинка в Тернополі розташована в центрі міста, на Театральному майдані. На її урочисте відкриття прийшли місцеві жителі.
Перед відкриттям новорічної красуні в Тернополі колядували та вітали одне одного з прийдешніми святами.
Також у центрі Тернополя відкрили різдвяну шопку і новорічний ярмарок, де діятиме і резиденція Святого Миколая.
Цього року, як і в попередні, центральна ялинка у Тернополі штучна, її висота – 18,5 м. Прикрашена святкова красуня новорічними іграшками та 3D-ілюмінацією.
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