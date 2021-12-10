Колядки та святковий настрій: у Тернополі відкрили новорічну ялинку (фото, відео)

Колядки та святковий настрій: у Тернополі відкрили новорічну ялинку (фото, відео)

Центральна ялинка у Тернополі штучна, її висота – 18,5 м.

У Тернополі в п'ятницю, 10 грудня, урочисто відкрили новорічну ялинку.

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Про це у Facebook повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Головна ялинка в Тернополі розташована в центрі міста, на Театральному майдані. На її урочисте відкриття прийшли місцеві жителі.

Перед відкриттям новорічної красуні в Тернополі колядували та вітали одне одного з прийдешніми святами.

Тернополяни

Також у центрі Тернополя відкрили різдвяну шопку і новорічний ярмарок, де діятиме і резиденція Святого Миколая.

Цього року, як і в попередні, центральна ялинка у Тернополі штучна, її висота – 18,5 м. Прикрашена святкова красуня новорічними іграшками та 3D-ілюмінацією.

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