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Колядки та святковий настрій: у Тернополі відкрили новорічну ялинку (фото, відео)

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Колядки та святковий настрій: у Тернополі відкрили новорічну ялинку (фото, відео)

Тернополяни

Центральна ялинка у Тернополі штучна, її висота – 18,5 м.

У Тернополі в п'ятницю, 10 грудня, урочисто відкрили новорічну ялинку

Про це у Facebook повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. 

Головна ялинка в Тернополі розташована в центрі міста, на Театральному майдані. На її урочисте відкриття прийшли місцеві жителі. 

Перед відкриттям новорічної красуні в Тернополі колядували та вітали одне одного з прийдешніми святами. 

© Тернополяни
Тернополяни

Також у центрі Тернополя відкрили різдвяну шопку і новорічний ярмарок, де діятиме і резиденція Святого Миколая. 

Цього року, як і в попередні, центральна ялинка у Тернополі штучна, її висота – 18,5 м. Прикрашена святкова красуня новорічними іграшками та 3D-ілюмінацією. 

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