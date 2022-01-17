Колядувала по всій області: на Закарпатті на свята загадково зникла 14-річна дівчина

Колядувала по всій області: на Закарпатті на свята загадково зникла 14-річна дівчина

Дівчина розповіла, що не повернулась додому, бо хотіла відпочити.

У Закарпатській області розшукали 14-річну дівчину, яка ще 6 січня пішла колядувати і загадково зникла. Дівчину знайшли у Мукачевому.

Про це 17 січня повідомили в поліції Закарпатської області.

До правоохоронців 13 січня звернулись батьки дівчини з міста Берегово. Вони розповіли, що дитина ще 6 січня пішла колядувати до родичів та загадково зникла. Правоохоронці кинулись шукати 14-річну. Згодом її знайшли у Мукачевому.

Слідство встановило, що дівчина відвідала своїх родичів в кількох містах Закарпаття. Неповнолітня пояснила свій вчинок бажанням відпочити на різдвяні свята.

"Наразі з розшукуваною та її батьками спілкуються працівники поліції. Життю та здоров'ю дівчини нічого не загрожує. Протиправних дій відносно неї скоєно не було", - повідомили у поліції.

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