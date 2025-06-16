Колишні енергетики своєю оборудкою залишили без гарячої води половину Кривого Рогу (фото)

Затримані / © Національна поліція України

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Половина Кривого Рогу залишилася без гарячої води через масштабну схему розтрати майна. Внаслідок дій злочинної організації понад 250 тисяч мешканців і критична інфраструктура міста опинилися без теплопостачання.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції у Telegram.

Правоохоронці встановили, що організаторами схеми були два колишні керівники державного теплоенергетичного підприємства Кривого Рогу. Під виглядом переміщення обладнання для збереження у воєнний час, вони вивезли понад 1140 водонагрівачів зі стратегічних теплопунктів і демонтували з них латунні трубки з кольоровими металами.

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Щоб приховати крадіжку, водонагрівачі наповнювали сторонніми предметами, наприклад одягом, і повертали на місце, імітуючи їхню роботу. Демонтовані трубки продавали за готівку на місцеві металобази без оформлення документів і без радіаційного контролю.

Нацполіція викрила злочинну організацію / © Національна поліція України

Нацполіція викрила злочинну організацію / © Національна поліція України

Нацполіція викрила злочинну організацію / © Національна поліція України

Поліція зафіксувала понад 65 епізодів злочинної діяльності. Всьому складу організації — десятьом особам — повідомлено про підозру. За скоєне їм загрожує до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Сума збитків сягає майже 30 мільйонів гривень. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві влітку може не бути гарячої води. Це пов’язано з небажанням міської влади витрачати дефіцитний газ на підігрів гарячої води в міжсезонний період.

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