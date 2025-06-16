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Колишні енергетики своєю оборудкою залишили без гарячої води половину Кривого Рогу (фото)
Нацполіція викрила схему розтрати майна на 30 мільйонів гривень
Половина Кривого Рогу залишилася без гарячої води через масштабну схему розтрати майна. Внаслідок дій злочинної організації понад 250 тисяч мешканців і критична інфраструктура міста опинилися без теплопостачання.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції у Telegram.
Правоохоронці встановили, що організаторами схеми були два колишні керівники державного теплоенергетичного підприємства Кривого Рогу. Під виглядом переміщення обладнання для збереження у воєнний час, вони вивезли понад 1140 водонагрівачів зі стратегічних теплопунктів і демонтували з них латунні трубки з кольоровими металами.
Щоб приховати крадіжку, водонагрівачі наповнювали сторонніми предметами, наприклад одягом, і повертали на місце, імітуючи їхню роботу. Демонтовані трубки продавали за готівку на місцеві металобази без оформлення документів і без радіаційного контролю.
Поліція зафіксувала понад 65 епізодів злочинної діяльності. Всьому складу організації — десятьом особам — повідомлено про підозру. За скоєне їм загрожує до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Сума збитків сягає майже 30 мільйонів гривень. Розслідування триває.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві влітку може не бути гарячої води. Це пов’язано з небажанням міської влади витрачати дефіцитний газ на підігрів гарячої води в міжсезонний період.