Депутатка та її діти шпигували для Росії на Хмельниччині: який вирок суду

Наручники / © із соцмереж

Суд призначив по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна трьом учасникам агентурної групи ФСБ: місцевій депутатці та її двом дітям. Їх Служба безпеки України викрила ще у червні 2024 року на коригуванні ударів по Хмельниччині.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як повідомили у СБУ, до складу групи входили депутатка місцевої ради та її двоє дорослих дітей — 43-річний син і 38-річна донька. За даними контррозвідки, саме вони передавали російським спецслужбам дані для ракетних і дронових атак по західному регіону України.

Слідство встановило, що агенти відстежували бойові позиції та маршрути мобільних вогневих груп Сил оборони, щоб допомогти ворогу обійти українську ППО. Крім того, їх цікавили місця дислокації особового складу, розташування техніки та складів зі зброєю ЗСУ.

«Під час розвідвилазок мати з донькою приховано фотографувала військові об’єкти, а син робив відповідні позначки на гугл-картах. Контррозвідники СБУ завчасно викрили російську агентуру, задокументували її злочини і затримали всіх фігурантів, коли вони шпигували поблизу пункту базування українських захисників», — зазначили в СБУ.

За матеріалами справи, наразі вже колишня депутатка була завербована ФСБ понад рік тому. Російські спецслужби звернули увагу на її прокремлівські коментарі в соцмережі «Однокласники». Згодом вона залучила до співпраці своїх дітей, і разом вони виконували завдання для Росії.

Суд визнав усіх трьох винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Розслідування провели співробітники СБУ в Хмельницькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

