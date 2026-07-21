Колишнім дружинам військових, які виховують дітей, пропонують давати квартири: хто матиме право

Право на житло для колишніх дружин військових / © iStock

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В Україні ініціювали зміни до законодавства, які мають захистити жінок, що після розлучення з військовослужбовцями самостійно виховують спільних малолітніх дітей. Відповідну петицію №41/010363-26еп вже зареєстрували на сайті Кабінету Міністрів.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Колишнім дружинам військових пропонують дати право на квартири та житлові гарантії

Йдеться про колишніх дружин українських військових, які після розлучення з чоловіком самостійно виховують спільних дітей, зокрема, тяжкохворих. Наразі після розірвання шлюбу з військовослужбовцем жінка втрачає статус члена його сім’ї, а разом із ним — і право на житлові та соціальні гарантії. У результаті діти, які залишаються жити з матір’ю, нерідко опиняються без належного державного захисту.

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Автори петиції посилаються на статті 3, 24, 46, 48, 51 та 52 Конституції України, що гарантують рівність громадян, право на соціальний захист, достатній життєвий рівень та охорону дитинства.

Як пишуть автори петиції, найвразливішими у цій ситуації є жінки з тяжкими захворюваннями, інвалідністю або втратою працездатності. Крім того, ініціатори зауважують: чинне законодавство не захищає майнові права дітей і в тих випадках, коли нерухомість оформлюється на близьких родичів військового.

Автори петиції закликають уряд розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який забезпечить:

Пільги та компенсації : запровадження державної програми забезпечення житлом або виплати грошової компенсації для колишніх дружин, які самі виховують малолітніх дітей.

Квартирний облік : надати право цим жінкам та їхнім дітям ставати або залишатися на квартирному обліку за місцем проживання дитини.

Першочерговий захист : особливі гарантії для матерів із тяжкими захворюваннями.

Захист прав дитини : гарантію того, що житлові права дітей не припинятимуться через розлучення батьків чи неналежну поведінку одного з них, а під час розподілу гарантій інтереси дітей враховуватимуться насамперед.

Контроль статків: запровадження механізму перевірки майнового стану військовослужбовців на квартирному обліку, щоб унеможливити приховування майна або його переоформлення на родичів.

У петиції пишуть, що держава має дбати про дітей захисників незалежно від збереження шлюбу їхніх батьків, а також створити баланс між соціальним захистом військових та підтримкою того з батьків, хто самостійно несе основний тягар виховання неповнолітніх.

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Які пільги мають дружини військових в Україні

Нагадаємо, учасники бойових дій в Україні та члени їхніх сімей — дружини, діти, батьки й утриманці — мають право на низку державних пільг і соціальних гарантій.

Зокрема, передбачено 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг та придбання палива для будинків без центрального опалення — для осіб з інвалідністю внаслідок війни — 100%. Дружини військових мають право на безоплатне амбулаторне й стаціонарне лікування у військово-медичних закладах, а за потреби — і за кордоном.

Дітям УБД надаються гарантії на першочергове оздоровлення, пільгові місця у дитсадках, школах та таборах, а також навчання за кошти бюджету, соціальні стипендії й пільгове чи безоплатне проживання в гуртожитках.

Для оформлення цих пільг необхідно подати заяву, паспорт, ідентифікаційний код та документ, що підтверджує право на пільгу, скориставшись особистим зверненням або онлайн-сервісами Пенсійного фонду України.

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