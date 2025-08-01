Пробув в ув’язненні в РФ 4 роки: до України повернувся журналіст Єсипенко

Владислав Єсипенко (праворуч) і головний редактор проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Володимир Притула / © Радіо Свобода

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Колишній політв’язень Владислав Єсипенко повернувся в Україну після понад чотирьох років, проведених у російській в’язниці. Фрилансер проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії прибув до Києва та поділився планами продовжити свою журналістську та правозахисну діяльність.

Про це повідомили у Радіо Свобода.

У своєму зверненні він подякував колегам за підтримку і висловив слова віри та надії українським політв’язням, які досі перебувають в ув’язненні.

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Журналіста Владислава Єсипенка затримали співробітники ФСБ Росії в березні 2021 року в окупованому Криму. Його звинуватили в збиранні інформації для українських спецслужб і зберіганні вибухового пристрою. Сам Єсипенко заявляв, що під час затримання його катували електричним струмом, домагаючись зізнань.

У 2022 році підконтрольний РФ суд засудив його до 5 років позбавлення волі.

Владислав Єсипенко висвітлював соціальні та екологічні проблеми на півострові. Також став лауреатом кількох престижних нагород за час ув’язнення. Зокрема Free Media Award та Freedom to Write Award. Вже 20 червня 2025 року журналіст був звільнений і залишив окупований Крим, після чого прибув до Праги для проходження реабілітації.

Раніше повідомлялося, що український журналіст, кореспондент «Радіо Свобода» Владислав Єсипенко, який в слідчому ізоляторі окупованого Сімферополя чекає на вирок підконтрольного Росії «суду», передав листа на свободу.

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