Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер став членом Дорадчої ради ДТЕК

Курт Волкер

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Колишній Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України та екс-посол США при НАТО Курт Волкер увійшов до складу Дорадчої ради компанії ДТЕК.



Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.



«ДТЕК, найбільший інвестор в Україні, призначив посла Курта Волкера, колишнього Спеціального представника Державного департаменту США з питань України та колишнього Посла США при НАТО, до складу своєї Дорадчої ради», — йдеться в ньому.



Зазначається, що Волкер надаватиме стратегічні рекомендації щодо енергетичної безпеки, відновлення, міжнародних інвестицій та зміцнення партнерства між Україною і Сполученими Штатами.



Він раніше займав посаду Спеціального представника Державного департаменту у 2017–2019 роках. Також він обіймав посаду Посла США при НАТО, виконувача обов’язків помічника Державного секретаря США з питань Європи та працював на керівних посадах у НАТО і Сенаті США.



«Курт Волкер уже багато років є давнім прихильником України та одним із найавторитетніших голосів у питаннях трансатлантичної безпеки. Його досвід стане неоціненним у той час, коли Україна переходить від стійкості до відновлення та працює над залученням довгострокових інвестицій, необхідних для відбудови її енергетичної системи», — зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.



Водночас Курт Волкер каже, що ДТЕК є важливою складовою енергетичної безпеки України та вагомим гравцем на європейських енергетичних ринках. За його словами, він прагне підтримувати зусилля компанії із забезпечення енергетичної безпеки України та розвитку нових енергетичних технологій.



Раніше повідомлялося, що колишнього посла США Джеффрі Пайятта було призначено головою Дорадчої ради ДТЕК.

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