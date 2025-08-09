Колишній телеведучий Орест Дрималовський став речником Міноборони: що про нього відомо

Орест Дрималовський / © Міноборони України

Реклама

Новим речником Міністерства оборони України став Орест Дрималовський — військовослужбовець, журналіст і телеведучий.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони у Telegram.

Орест Дрималовський має бойовий досвід: він служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Донеччині, де відзначився винятковою службою і був нагороджений медаллю «Хрест Доблесті».

Реклама

У журналістиці Орест працює з 2015 року. Він закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, був кореспондентом і ведучим на телеканалі «Перший Західний», а також у програмі «Вікна-новини» на СТБ.

До Збройних Сил України Дрималовський долучився у лютому 2024 року. Наразі він офіційно приєднується до команди Міністерства оборони України на посаді речника, де буде відповідати за інформаційну політику відомства.

Це призначення підкреслює прагнення Міноборони до ефективної комунікації та посилення зв’язку з громадськістю в умовах війни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, ще раніше речником Міністерства оборони України був український телеведучий та поет, лауреат Шевченківської премії Дмитро Лазуткін.