Колишній військовий обдурив Міноборони майже на мільйон гривень: що він скоїв

Колишній солдат-сапер однієї з військових частин Львівщини незаконно отримав понад 805 тисяч гривень державної допомоги, підробивши документи про поранення на фронті.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що чоловік звільнився зі служби за станом здоров’я у жовтні 2023 року. Попри те, що він не брав участі у бойових діях і не мав фронтових поранень, чоловік подав до військово-лікарської комісії (ВЛК) фальшиву довідку, нібито видану його командиром. На підставі підробки до медичних документів внесли неправдиві дані про те, що його захворювання пов’язане із захистом Батьківщини. Це дозволило ексвійськовому встановити ІІ групу інвалідності.

«У червні 2024 року на підставі поданих матеріалів Міністерство оборони України виплатило йому понад 805 тис. грн одноразової грошової допомоги», — зазначають у прокуратурі.

Наразі колишньому саперу повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які могли бути причетними до виготовлення фіктивної документації.

