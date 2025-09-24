ТСН у соціальних мережах

Колишній заступник командира "Маґури" Шаламага, якого хейтив Маркус, очолив 31 бригаду

Івана Шаламага — герой низки відео Валерія Маркуса, в якому той звинуватив офіцера у некомпетентності, амбіційності та заздрості.

Іван Шаламага

Іван Шаламага / © Громадське

Колишній заступник командира 47 окремої механізованої бригади «Маґура» Іван Шаламага, якого жорстко критикував головний сержант 47 ОМБр Валерій Маркус, очолив 31 окрему механізовану бригаду імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького.

Про це пише hromadske з посиланням на інформацію від 31 ОМБр.

28-річний Шаламага змінив на цій посаді попереднього комбрига, полковника Сергія Смоляка, який керував підрозділом з липня 2024 року.

У виданні зауважують, що ротація комбригів відбулася на тлі активізації російського наступу у напрямку Дніпропетровщини, де 31-ша бригада утримує позиції на Новопавлівському напрямку фронту.

Хто такий Іван Шаламага

Іван Шаламага «Бескид» — випускник Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут і Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного. У 21-річному віці він вперше відправився на фронт. «Бескид» став наймолодшим командиром полку в історії української армії.

У листопаді 2022 року на базі полку створили нову 47-у механізовану бригаду. Шаламага став заступником командира бригади. Очолив підрозділ 28-річний Олександр Сак «Стафф», який раніше очолював 3-й батальйон 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр».

Відомий громадськості Валерій Маркус залишався на посаді головного сержанта і був фактично «лицем» бригади і її головним піарником. Згодом між ним і Шаламагою виник конфлікт.

11 липня 2023 року на той момент головний сержант 47 ОМБр Валерій Маркус написав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду. Він пояснював це рішення тим, що керівництво бригади здійснює «систематичні приниження сержантського корпусу», а Шаламагу назвав «аморальним дегенератом»

У серії відео, опублікованих у грудні 2024 року, Валерій Маркус звинуватив Шаламагу в некомпетентності та надмірних амбіціях.

«Самодурство командування призвело до трагічних наслідків. Одне з відділень роти, з якою я йшов, натрапило на протипіхотні міни. Доходило до того, що на рівні бригади взагалі не відбувалося ніякого планування. Підрозділам просто коротко спускалися задачі, а далі командир, сидячи в кріслі, спостерігав, як підриваються машини», — розповідав Маркус про командування Шаламаги.

Він також додав, що Іван Шаламага покращував своє фінансове становище за рахунок своєї посади.

