Колишній заступник командира "Маґури" Шаламага, якого хейтив Маркус, очолив 31 бригаду

Колишній заступник командира 47 окремої механізованої бригади «Маґура» Іван Шаламага, якого жорстко критикував головний сержант 47 ОМБр Валерій Маркус, очолив 31 окрему механізовану бригаду імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького.

Про це пише hromadske з посиланням на інформацію від 31 ОМБр.

28-річний Шаламага змінив на цій посаді попереднього комбрига, полковника Сергія Смоляка, який керував підрозділом з липня 2024 року.

У виданні зауважують, що ротація комбригів відбулася на тлі активізації російського наступу у напрямку Дніпропетровщини, де 31-ша бригада утримує позиції на Новопавлівському напрямку фронту.

Хто такий Іван Шаламага

Іван Шаламага «Бескид» — випускник Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут і Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного. У 21-річному віці він вперше відправився на фронт. «Бескид» став наймолодшим командиром полку в історії української армії.

У листопаді 2022 року на базі полку створили нову 47-у механізовану бригаду. Шаламага став заступником командира бригади. Очолив підрозділ 28-річний Олександр Сак «Стафф», який раніше очолював 3-й батальйон 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр».

Відомий громадськості Валерій Маркус залишався на посаді головного сержанта і був фактично «лицем» бригади і її головним піарником. Згодом між ним і Шаламагою виник конфлікт.

11 липня 2023 року на той момент головний сержант 47 ОМБр Валерій Маркус написав рапорт, у якому попросив перевести його на нижчу посаду. Він пояснював це рішення тим, що керівництво бригади здійснює «систематичні приниження сержантського корпусу», а Шаламагу назвав «аморальним дегенератом»

У серії відео, опублікованих у грудні 2024 року, Валерій Маркус звинуватив Шаламагу в некомпетентності та надмірних амбіціях.

«Самодурство командування призвело до трагічних наслідків. Одне з відділень роти, з якою я йшов, натрапило на протипіхотні міни. Доходило до того, що на рівні бригади взагалі не відбувалося ніякого планування. Підрозділам просто коротко спускалися задачі, а далі командир, сидячи в кріслі, спостерігав, як підриваються машини», — розповідав Маркус про командування Шаламаги.

Він також додав, що Іван Шаламага покращував своє фінансове становище за рахунок своєї посади.