Колишньому меру Одеси Труханову обрали запобіжний захід: що вирішив суд

Геннадій Труханов / © Facebook/Геннадій Труханов

Реклама

Колишньому очільнику Одеси Геннадію Труханову обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

«Колишньому міському голові Одеси, якого підозрюють у службовій недбалості, що спричинила загибель дев’яти людей (ч. 3 ст. 367 КК України), за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю», — йдеться у повідомленні.

Реклама

За версією слідства, посадовець, знаючи про незадовільний стан дощової каналізації, не вжив заходів для її ремонту.

У день надзвичайної ситуації, а саме під час потужної зливи 30 вересня, він також не організував оповіщення громадян та не привів у готовність системи цивільного захисту, що стало причиною загибелі дев’яти осіб.

У цій же справі підозри в недбалості отримали ще вісім чиновників міськради та комунальних підприємств, для яких також обрано запобіжні заходи.

Читайте також:

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.