Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
1 хв

Колишньому меру Одеси Труханову обрали запобіжний захід: що вирішив суд

Суд обрав запобіжний захід колишньому очільнику Одеси Геннадію Труханову. Чиновника підозрюють у тому, що його бездіяльність призвела до масової загибелі людей.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Колишньому очільнику Одеси Геннадію Труханову обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

«Колишньому міському голові Одеси, якого підозрюють у службовій недбалості, що спричинила загибель дев’яти людей (ч. 3 ст. 367 КК України), за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю», — йдеться у повідомленні.

За версією слідства, посадовець, знаючи про незадовільний стан дощової каналізації, не вжив заходів для її ремонту.

У день надзвичайної ситуації, а саме під час потужної зливи 30 вересня, він також не організував оповіщення громадян та не привів у готовність системи цивільного захисту, що стало причиною загибелі дев’яти осіб.

У цій же справі підозри в недбалості отримали ще вісім чиновників міськради та комунальних підприємств, для яких також обрано запобіжні заходи.

