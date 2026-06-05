Кома та інвалідність: керівник "Охматдиту" шокував статистикою травм дітей на електросамокатах

Дівчина на електросамокаті / © Associated Press

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В Україні фіксують критичне зростання кількості важких травм серед дітей та підлітків, які користуються електросамокатами та іншим електротранспортом. Нерідко такі розваги закінчуються комою та пожиттєвою інвалідністю.

Про це в етері телеканалу «КИЇВ24» попередив виконувач обов’язків медичного директора НДСЛ «Охматдит» Роман Жежера.

За словами медика, потік травмованих дітей є катастрофічним. У середньому лише за одне чергування до лікарень надходить від 5 до 8 таких пацієнтів. Був випадок, коли медики прийняли рекордну кількість постраждалих — понад 30 «самокатників» за одну добу.

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Роман Жежера наголосив, що аварії на електротранспорті призводять до вкрай важких черепно-мозкових травм (ЧМТ). Внаслідок цього неповнолітні повністю втрачають базові життєві функції: здатність самостійно дихати; можливість самостійно приймати їжу; здатність рухатися.

Медик підкреслив, що близько 7–8% таких пацієнтів залишаються з глибокою інвалідністю на все життя.

«До 99% постраждалих каталися без захисного спорядження. Але навіть воно не зможе повністю захистити дитину через занадто велику швидкість, яку розвиває сучасний електротранспорт», — резюмував виконувач обов’язків медичного директора «Охматдиту».

Лікарі закликають батьків суворо контролювати розваги своїх дітей та усвідомити, що електросамокат є засобом підвищеної небезпеки, який несе пряму загрозу життю.

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Нагадаємо, нещодавно у Львові сталася чергова трагедія, пов’язана з використанням небезпечного транспорту. 14-річний підліток на електросамокаті збив та травмував дворічну дівчинку. Трагедія з дитиною у Львові вивела проблему електросамокатів на новий рівень: в Україні вже понад вісімсот постраждалих, але чітких правил для легкого електротранспорту досі немає.

Раніше начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив про те, що дітям віком до 14 років потрібно заборонити виїжджати на дороги на електросамокатах. За словами Білошицького, нині українське законодавство фактично не регулює питання використання такого транспорту на дорогах загального користування, зокрема не визначає мінімальний вік користувачів.

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