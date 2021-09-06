"Кома, зупинка серця": в Одесі помер школяр, якого збила машина на пішохідному переході

"Кома, зупинка серця": в Одесі помер школяр, якого збила машина на пішохідному переході

Хлопець потрапив під колеса машини, коли повертався додому.

В Одесі помер одинадцятикласник Микита Булавенко, якого на пішохідному переході збив автомобіль.

Про це на сторінці в Facebook повідомила приватна школа "Веда", в якій навчався хлопець.

Трагедія сталася пізно ввечері 31 серпня. У той день 15-річний Микита приходив до школи, щоб допомогти налаштувати апаратуру напередодні Дня знань.

Коли повертався додому, то на нерегульованому пішохідному переході потрапив під колеса машини. На проспекті Шевченка його збив автомобіль Toyota.

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"Кома, зупинка серця, переливання крові. Молитви, надії на краще не допомогли. Все ще не можемо повірити.Ми всі знаємо Микиту, як дуже світлого, товариського, життєрадісного хлопця. Всі, від першого до 11 класу", - написали на сторінці школи.

Хлопця у тяжкому стані госпіталізували до реанімації, але через три дні Микита помер. Медики боролися за життя школяра до останнього.

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