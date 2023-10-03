Комахи вбили чоловіка на Київщині: подробиці трагедії

Коли чоловік пиляв дерево - налякав комах, які вилетіли та обкусали його.
У селі Антонів Білоцерківського району Київської області чоловік загинув через напад шершнів.
Про це повідомляє поліція Київської області.
За даними правоохоронців, смертельний інцидент трапився 2 жовтня. Мешканець села Антонів пішов до берега місцевої річки зрізати дерево. Вже після падіння дерева і під час його розпилювання з дерева вилетіли шершні, які й обкусали чоловіка. 55-річний мешканець помер на місці події.
"В разі виявлення кубл з небезпечними комахами, які можуть загрожувати життю чи здоров’ю громадян, радимо телефонувати рятувальникам за номерами спецліній «101» або «112» для їх знешкодження", - інформують поліцейські.
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