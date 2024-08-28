Команда МВФ відвідає Україну наступного тижня — стало відомо, з якою метою

Представники Міжнародного валютного фонду зустрінуться з українськими офіційними особами наступного тижня, на початку вересня, щоб розглянути прогноз бюджету України, що постраждала від війни, і вирішити, чи виплачувати наступні 1,1 млрд доларів із програми допомоги на 15,6 млрд доларів.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

У травні МВФ провів зустрічі з українською владою та іншими зацікавленими сторонами в Києві, а також у Варшаві.

Перед поїздкою співробітники МВФ, які працюють з Україною, візьмуть участь у неформальній зустрічі з виконавчою радою фонду, щоб проінформувати їх про останні новини щодо кредиту для України.

Зазначимо, що, за словами очільника місії в Україні Гевіна Грея, у Міжнародному валютному фонді підтримують підвищення податків в Україні.

Водночас спеціальна представниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер заявила про те, що в Україні є інші джерела отримання доходів. Зокрема, вона запропонувала Кабміну здійснити реформу митниці шляхом цифровізації, що, на її погляд, допоможе запобігти проявам корупції.

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