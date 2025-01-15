Командир Третьої штурмової бригади Білецький відповів, чи претендував на посаду головкома ЗСУ

Командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький запевнив, що ніколи не претендував на посаду головнокомандувача ЗСУ. Він наголосив, що чутки про це – "повний абсурд".

Про це Білецький розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі PRESSING.

Білецький неохоче визнав, що його ім'я справді було серед кандидатур на посаду головкома після відставки Валерія Залужного. Хто формував цей список, Білецький не уточнив, лише зазначив, що це були "цивільні особи".

"Я думаю, що це повний абсурд. Справді була така історія, що були якісь списки, що подавали люди, які, як на мене, не мають права [їх подавати – Ред.]. Я, мабуть, їм повинен бути вдячний, що я там якось "затесався", але я вважаю, що це неправильно, що ті цивільні люди подавали якісь списки. Там дійсно було багато дивних імен, в тому числі і я", – розповів комбриг 3-ї ОШБР.

На його думку, до стратегічного рівня треба дорости, зокрема має бути зростання шляхом набуття досвіду. Крім того, він не уявляє, що поки триває війна, покине бригаду.

"Всім, безумовно, здається, що це дуже просто. Всі знають, що робити, бувши стратегом, але я не думаю, що так є. Я вважаю, що все-таки повинно бути зростання за рахунок, зокрема, й досвіду. Я сухопутний офіцер бригадного рівня... Був варіант умовного зростання, що мені пропонували, я просто усміхнувся і на тому все. Бо я не уявляю, що поки війна, що б я міг покинути бригаду", – підсумував Білецький.

Раніше Андрій Білецький відповів, чи варто Україні погоджуватися на перемир'я.

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