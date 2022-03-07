Командир Азову англійською звернувся до світу, щоб зупинити голод у Маріуполі

Ворог не увійшов у Маріуполь. Але перебуваючи в оточені , місто опинилося на межі гуманітарної катастрофи. Про це повідомив у своєму відео, яке виклали на телеграм-каналі полку Азов командир Денис Прокопенко.

«Захист Маріуполя вже триває 12 днів. Ми, полк Азов, захисники Маріуполя, успішно виконуємо наші бойові завдання на передовій. Наші бійці захищають найважливіший стратегічний об'єкт: головний форпост України на Азовську морі, – звернувся командир полку Азов до світової спільноти. – Самовідданість наших військових була дуже високо оцінена українцями так само, як і людьми з-за кордону. Але ворог порушує правила війни, обстрілює мирних мешканців та знищує інфраструктуру міста. Ворог піддає мешканців Маріуполя справжньому геноциду».

У заяві ідеться про те, що безневинні люди майже голодують. В оточеному місті нестача води, їжі та ліків вже є критичної. В сезон холодів Маріуполь також залишився без електрики та газу.

Денис Прокопенко закликав західні країни згадати, що головною демократичною цінністю є людське життя. «Спроби організувати гуманітарний коридор для мирних жителів провалилися через дії ворога. Пункти збору людей активно обстрілювалися. Якщо над Україною не закриють небо, то ми не зможемо налагодити постачання води та їжі, медикаментів, а також не зможемо безпечно евакуювати людей», – зазначив командиру полку Азов у промові.