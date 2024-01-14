Командир “Азову” нагородив кращих штурмовиків іменними ножами: фото

Така відзнака з врученням холодної зброї є новою традицією підрозділу.

Командир 12-ї бригади спеціального призначення “Азов” НГУ підполковник Денис Прокопенко ("Редіс") нагородив бійців іменними ножами.

Про це повідомили у пресслужбі Нацгвардії, опублікувавши відповідні фото.

У повідомленні зауважили, що така відзнака є новою традицією підрозділу.

“Вона [нагорода] вручається найкращим штурмовикам за проявлені ними якості у бою”, - наголосили в Нацгвардії.

Нагадаємо, триває набір добровольців до бригади спеціального призначення “Азов”. В бойові підрозділи шукають мотивованих українців, які хочуть захищати свою країну від ворога. ТСН.ua розповідав, як і на яких умовах потрапити до “Азову”, скільки триває курс молодого бійця та яка ситуація на напрямку фронту, який зараз тримають “азовці”.

Читайте також: