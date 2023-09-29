Командир бригади Сил ТрО в проєкті Дмитра Комарова “Рік.Харківщина” розповів про хитрощі українських захисників в боротьбі з ворогом

Журналіст спілкується з тими, хто відіграв ключову роль у звільненні Харківщини

Сьогодні, 29 вересня, о 20:30 на телеканалі “1+1 Україна” відбудеться премʼєра авторського документального проєкту Дмитра Комарова “Рік. Харківщина”, який буде складатись з п’яти фільмів. Нова документальна робота журналіста присвячена річниці деокупації Харківської області та Слобожанському контрнаступу. Випуски базуватимуться на унікальному журналістському досвіді та ексклюзивному, без перебільшення, історичному відеоматеріалі.

В першому випуску авторського документального проєкту Дмитро Комаров покаже Харків в перші місяці повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. Глядачі почують історії людей, які опинилися в епіцентрі жорстоких ударів: на знищеній російською ракетою базі ППО, понівеченому обстрілами спальному районі міста - Північній Салтівці. Над Харковом нависла небезпека оточення – і це не залишало вибору Силам Оборони України, окрім як кожен день відвойовувати село за селом та планувати рішучий контрнаступ, щоб відкинути російські війська якнайдалі від міста.

Журналіст поспілкується з тими, хто відіграв ключову роль у звільненні Харківщини. Одним з цих людей став командир 127-ї окремої бригади територіальної оборони України Роман Грищук. Він розповів, як за допомогою військової практики минулого - приманками у вигляді манекенів, вдавалось виявляти та нищити окупантів.

“В Харкові дуже сильно застосовувався цей прийом. Були свої назви цих манекенів у кожного підрозділу: десь Жорік, десь Ваня називався,” - сказав Роман Грищук.

Використання таких приманок прокоментував і очільник ГУР Кирило Буданов.

“Я вам скажу, і такі трюки зараз використовуються. Більшість розвідданих вони отримували від повітряної або космічної розвідки. Зрозуміло, відрізнити людина або манекен, досить важко”, - сказав Кирило Буданов.

Павло Федосенко, командир 92-ї окремої штурмової бригади, розповів про співвідношення сил на початку вторгнення:

“По техніці вони нас переважали разів в двадцять. По особовому складу – разів в десять”, - сказав він.

З чого саме почалась повномасштабна війна для Харкова? Які плани ворог мав саме на Харків? Що об’єднувало людей та давало надію у найскрутніші часи? Подробицями поділяться командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, керівник ГУР Кирило Буданов, заступник Голови Національної поліції України Олександр Фацевич, начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, командир 127 Окремої бригади територіальної оборони Роман Грищенко, командир 92 Окремої штурмової бригади Павло Федосенко, начальник Управління СБУ в Харківської області Олександр Куць, начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Євгеній Жуков, Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, голова Управління патрульної поліції в Харківській області Олена Стрижак та начальник пункту управління ППО Вадим Синявський.

Завдяки чому, зрештою, Харків вистояв, дивіться вже сьогодні о 20:30 в авторському документальному проєкті Дмитра Комарова “Рік. Харківщина” на телеканалі “1+1 Україна”.

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