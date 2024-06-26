"Командир часів Чечні і Афгану": морпіхи відверто розповіли про бойового генерала Содоля

Бійці морської піхоти, які брали участь у боях на Кринках, розкритикували колишнього керівника морпіхів та екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.

Про це український військовий, який захотів залишитися анонімним, розповів в інтерв'ю для LIGA.net.

"Далеко не сучасний офіцер. Ходили чутки, що йому навіть карту малюють паперову. Хоча всі користуються захищеними електронними мапами. Перед херсонською операцією ми питали: де нaм брати транспорт на лівому березі? Відповідь була: у місцевих візьмете", - ділиться морпіх.

Він стверджує, що наступати морпіхів на лівий берег Херсонщини відправляли туди, де це фізично було неможливо.

"Содоль не цінував особовий склад – ні офіцерський, ні солдатський. Але форсували і штурмували, бо наказ. Поки замість тюрми п*дори будуть отримувати підвищення, ми будемо втрачати людей в безглуздих операціях", - емоційно сказав морпіх.

Іще один морпіх розповідає, що "те, що я побачив, було жахливо".

"Содолю комбриги намагалися довести, що на Кринках військові гинуть десятками, якщо не сотнями. І жертви просто в нікуди. А він відправив одного з тих комбригів у відпустку і по-тихому зняв з посади", - говорить він.

Нагадаємо, днями спалахнув скандал з уже колишнійм командувачем Об'єданих сил ЗСУ Юрієм Содолем. Начштабу "Азову" Кротевич звинуватив бойового генерала в загибелі тисяч солдатів. Все, що про це відомо - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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