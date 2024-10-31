Збереження нації: офіцер наголосив на необхідності призову ще 160 тис. громадян

В Україні продовжується загальна мобілізація. Але у війську є нестача абсолютно в усіх підрозділах.

Про це розповів командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш в ефірі "Еспресо.TV".

За словами Андрія Отченаша, в армію необхідно призвати ще близько 160 тисяч осіб. Це повинні бути люди, які готові воювати.

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"Потрібно мобілізувати таку кількість людей для того, щоб вони мали час підготуватися і мали час вийти на позиції вже підготовленими і вже готовими до бою", – зазначив він.

Військовослужбовець наголосив на важливості мобілізації молодого покоління, адже молоді люди з "гарячою кров'ю" будуть корисними в армії і тут справа у звичайній фізіології. У них більше енергії для того, щоб захищати свою країну.

"Плюс я, як представник молодого покоління армії, все ж таки закликаю і маю думку, що все ж таки мобілізувати маємо саме молоде покоління через те, що молодий воїн 20-25 років завжди буде краще підготовлений фізично, ніж 55-річний дядько", – заявив Андрій Отченаш.

За його словами, зараз Україні потрібно вижити як нації загалом.

"Альтернатив у нас, на жаль, не так уже й багато", – підсумував боєць.

Нагадаємо, волонтерка розповіла до чого слід підготуватися жінкам.

Зазначимо, що з 1 листопада діятимуть нові зміни, які стосуються воєнного стану.

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