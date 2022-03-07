 Командир екіпажу SpaceX Inspiration4, астронавт Джаред Айзекман особисто привіз допомогу ЗСУ

Джаред особисто прилетів, щоб висловити підтримку Україні.

Командир екіпажу SpaceX Inspiration4, бізнесмен і астронавт Джаред Айзекман особисто привіз з США допомогу для українських військових.

Про це у фейсбук повідомив радник-посланець посольства України в Польщі Олег Куць.

“Джаред особисто прилетів, щоб висловити підтримку Україні, а ще привіз першу партію "смаколиків”, - написав Куць.