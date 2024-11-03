Командир Грузинського легіону заявив про спроби замаху на нього

Тепер Мамулашвілі дуже ретельний щодо свого харчування.

Командир "Грузинського національного легіону" Мамуку Мамулашвілі заявив про спробу росіян його отруїти.

Про це він розповів інтерв'ю 24 Каналу.

За словами Мамулашвілі, це вже третій випадок замаху на його життя.

Про останню спробу його отруїти, він дізнався у Німеччині, де був на операції з видалення уламків.

"Вже після виписки відчув вкрай сильний біль у животі. Лікарі терміново мене госпіталізували, накачували дуже потужними ліками. Наче, допомогло. Проте напад стався вдруге, а згодом і втретє. Третя лікарня була вже специфічною. Лише там з'ясували, що це отруєння", – розповів він.

Через цей інцидент, Мамулашвілі тепер кожен раз відкриває нову пляшку, перш ніж попити.

Харчується він у випадкових закладах або тими стравами, до яких ніхто не мав доступу.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив про другу спробу замаху на його життя, яка сталася під час візиту до міста Дуклі.

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